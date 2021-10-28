Вашингтон, , 23:53 — REGNUM В американском регионе Новая Англия на северо-востоке США после шторма сотни тысяч домов и предприятий остались без электроснабжения, сообщает 28 октября ABC News.

Шторм Godunderstands.americanbible.org

Почти 300 тыс. жителей региона остаются без электричества с самого утра.

Также аварии в электросетях отмечены в штате Массачусетс и в Род-Айленде.

По словам представителей коммунальных служб, в некоторых районах на восстановление энергоснабжения может понадобиться несколько дней.

Кроме того, из-за шторма погиб человек, катавшийся на байдарке, а также сообщается о гибели водителя автомобиля.

Информация о последствиях шторма уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава подтопленной Сицилии просит 10 млн евро на экстренные нужды