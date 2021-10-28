Круя, , 23:57 — REGNUM 28 октября в госпитале албанского города Круя приняли еще 130 пациентов с симптомами отравления после употребления воды из-под крана, передаёт албанское новостное агентство Telegrafi.

Рынок, Круя Из личного архива Екатерины Яцкевич, сентябрь 2019 года

Как сообщается, число жертв отравления достигло 600 человек. Уже шесть дней идет поток больных, при этом с понедельника, 25 октября, водопровод отключен, однако люди пьют воду, набранную заблаговременно.

Несмотря на то, что расследование продолжается, причины отравления выяснить до сих пор не удалось. Проводится физико-химический и бактериальный анализ образцов воды. Оппозиция требует отставки мэра Скопье.

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