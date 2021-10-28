Круя, 28 октября 2021, 23:57 — REGNUM 28 октября в госпитале албанского города Круя приняли еще 130 пациентов с симптомами отравления после употребления воды из-под крана, передаёт албанское новостное агентство Telegrafi.
Как сообщается, число жертв отравления достигло 600 человек. Уже шесть дней идет поток больных, при этом с понедельника, 25 октября, водопровод отключен, однако люди пьют воду, набранную заблаговременно.
Несмотря на то, что расследование продолжается, причины отравления выяснить до сих пор не удалось. Проводится физико-химический и бактериальный анализ образцов воды. Оппозиция требует отставки мэра Скопье.
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