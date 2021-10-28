Скопье, , 23:55 — REGNUM В регуляционной комиссии Скопье по энергетике и водопроводу 28 октября одобрили внесение изменений в правила работы сети по распределению термической энергии в городе.

Отопление

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, чтобы уменьшить затрачиваемые на обогрев мощности, радиаторы будут включать в три часа ночи. Нагрев будет проводиться до 6 часов утра, после чего гарантированная температура будет поддерживаться до 10 часов вечера.

Сообщается, что выплаты на отопление останутся такими же, как и раньше. Целью нового режима станет снижение перепада температур в помещении.

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