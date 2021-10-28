Токио, 28 октября, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Японская студия Atlus выложил в сеть новый трейлер предстоящей игры Shin Megami Tensei V. Ролик был опубликован 28 октября на YouTube-канале компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

В новом видео World in Ruins («Мир в руинах») разработчики рассказали о сюжете, игровом процессе, «прокачке» персонажа и постапокалиптической вселенной пятой части Shin Megami Tensei.

Геймеры могут видеть в трейлере различных противников и «боссов», авторы игры также показали различные способы борьбы с ними. Atlus объявила, что уже начала принимать предзаказы на Shin Megami Tensei V.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в день релиза игра получит загружаемый контент. Об этом Atlus рассказала в рамках последней передачи Shin Megami Tensei V News. Выход игры состоится 12 ноября 2021 года на портативной консоли Nintendo Switch.