Токио, 28 октября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Технологию переработки пластмасс в сельскохозяйственные удобрения разработали учёные из Токийского технологического института, сообщает 28 октября ИА Красная Весна со ссылкой на журнал Green Chemistry.

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Ученые исследовали поликарбонат изосорбида, или PIC, привлекающий большое внимание как альтернатива поликарбонатам на основе нефти.

PIC производится с использованием нетоксичного мономера, полученного из глюкозы, называемого изосорбидом (ISB).

Карбонатные связи, которые соединяют блоки ISB, могут быть разорваны с помощью аммиака в процессе, известном как аммонолиз. В результате этого процесса образуется мочевина, которая широко используется в качестве удобрения.

В результате исследований выяснилось, что PIC полностью разлагается аммиаком при температуре 90 градусов по шкале Цельсия за шесть часов.

«Реакция протекает без какого-либо катализатора, демонстрируя, что аммонолиз PIC можно легко провести с использованием водного аммиака и нагрева. Таким образом, эта процедура является простой в эксплуатации и экологически чистой с точки зрения химической переработки», — сообщил один из авторов исследования, доцент Дайсуке Аоки.

Наконец, в качестве доказательства того, что все продукты разложения PIC могут быть непосредственно использованы в качестве удобрения, ученые провели эксперименты по выращиванию растений Arabidopsis thaliana. Они обнаружили, что растения, обработанные всеми продуктами разложения PIC, росли лучше, чем растения, обработанные только мочевиной.

Общие результаты этого исследования демонстрируют целесообразность разработки удобрений из пластмасс. Эти системы могут не только помочь в борьбе с загрязнением и истощением ресурсов, но и способствовать удовлетворению растущих мировых потребностей в продовольствии.