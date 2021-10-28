Киев, , 23:31 — REGNUM 28 октября на официальном сайте «Шахтера» объявили, что донецкий клуб продлил контракт с 32-летним опорным полузащитником сборной Украины Тарасом Степаненко. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24.

В текущем сезоне Тарас Степаненко принял участие в семнадцати матчах за «горняков» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Степаненко перешел в «Шахтер» 1 июля 2010 года из «Металлурга». На данный момент трансферная стоимость центрального полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.