Тирана, , 23:50 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 3664 человек выявлен 591 новый случай заражения коронавирусом, скончались девять больных COVID-19, выздоровели ещё 485 пациентов, сообщило 28 октября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Албания, Саранда

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Всего с начала пандемии в Албании выявлено 183 873 случая заражения коронавирусом, 173 443 человека излечились, скончались 2902 пациента с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7528, из них 3973 приходятся на Тирану. На стационарном лечении находятся 160 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.

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