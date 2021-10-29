Подгорица, 29 октября 2021, 00:31 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич прибудет с официальным визитом в Сербию 2 и 3 ноября. Об этом сообщил телеканал РТС, ссылаясь на черногорские СМИ.

Здравко Кривокапич
Здравко Кривокапич
Gov.me

По информации СМИ, Кривокапич посетит Сербию по приглашению сербской коллеги Анны Брнабич.

Правительство Черногории сформулировало темы официального визита Кривокапича в Сербию.

«Официальный визит председателя правительства послужит укреплению двухсторонних отношений, а также продвижению политического диалога и сотрудничества. Это возможность для того, чтобы стороны подчеркнули важность сохранения стабильности и безопасности в регионе, а также его интеграции с помощью механизмом «Берлинского процесса», который подтверждает европейскую перспективу Западных Балкан», — говорится в документе, утвержденном правительством Черногории.

Напомним, что это будет первый официальный визит премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича в Сербию.