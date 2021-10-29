Подгорица, , 00:31 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич прибудет с официальным визитом в Сербию 2 и 3 ноября. Об этом сообщил телеканал РТС, ссылаясь на черногорские СМИ.

Здравко Кривокапич Gov.me

По информации СМИ, Кривокапич посетит Сербию по приглашению сербской коллеги Анны Брнабич.

Правительство Черногории сформулировало темы официального визита Кривокапича в Сербию.

«Официальный визит председателя правительства послужит укреплению двухсторонних отношений, а также продвижению политического диалога и сотрудничества. Это возможность для того, чтобы стороны подчеркнули важность сохранения стабильности и безопасности в регионе, а также его интеграции с помощью механизмом «Берлинского процесса», который подтверждает европейскую перспективу Западных Балкан», — говорится в документе, утвержденном правительством Черногории.

Напомним, что это будет первый официальный визит премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича в Сербию.