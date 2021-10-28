Приштина, , 23:28 — REGNUM В Косово 28 октября в результате исследования 1557 образцов выявлены 16 носителей коронавируса, признаны излечившимися 16 человек, один пациент с COVID-19 умер. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина. Косово Petrit Ibrahimi

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Всего в Косово с начала пандемии выявлено 160 635 случаев заражения, не считая сербское население края, 157 292 пациента излечились, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения вновь снижается и составляет 428. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 716 865 человек, при этом произведено уже 1 553 816 инъекций вакцины.

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