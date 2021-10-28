Веллингтон, 28 октября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Новозеландская певица Lorde сказала, что пандемия заставила ее усомниться в своем решении сделать «шаг назад от социальных сетей». Об этом информирует портал NME.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

Поп-звезда подробно рассказала о своем решении удалить приложения для социальных сетей со своего телефона и передать свои пароли своей команде для управления. Теперь, в новом письме к поклонникам, она рассказала о том, как изоляция этого периода заставила ее усомниться в этом шаге. «Решение отказаться от социальных сетей было тем, в чем я действительно сомневалась все это время», — написала она. «Я была уверена, пропустив все эти негативы (навязчивая трата времени, капельница страха, удовлетворяющая, но пустая петля проверки), я смогу предотвратить упущение положительных моментов (ощущение себя частью сообщества, слышать ваши сладкие слова, отвечать вам взаимностью). Но я все это время очень, очень скучала по вам». Она добавила, что пандемия заставила ее задаться вопросом «что я делаю и почему, все время, на беспрецедентном уровне».

https://twitter.com/DidLorde/status/1453136995178385408

Напомним, что в конец августа этого года певица выпустила свой третий студийный альбом «Solar Power».