Редвуд-Сити, США, , 23:21 — REGNUM Electronic Arts и студия Velan назвали дату релиза игры Knockout City на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Об этом 29 октября сообщает портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Игра выйдет на платформах 2 ноября 2021 года. Разработчики отметили, что геймеры, купившие версию игры для PS4, смогут бесплатно обновить её до PS5-версии. Они также сообщили, что на PS5 игру можно будет запустить с разрешением 4K, при этом она будет выдавать 60 FPS (кадров в секунду), или же с разрешением 1440p и частотой 120 FPS.

Что касается консолей Xbox, то на Series X Knockout City будет работать в режимах 4K — 60 FPS и 1620p — 120 FPS, а на Xbox Series S — 1440p — 60 FPS, и 1080p — 120 FPS.

Напомним, Knockout City — это командная многопользовательская экшн-игра, которая напоминает активную игру «Вышибалы»: игрокам нужно атаковать врагов из команды соперника, выбивая их специальными мячами. Релиз Knockout City на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One состоялся 21 мая 2021 года.

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