Стокгольм, 28 октября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Шведская поп-группа ABBA заявила, что уйдет после выпуска своего нового альбома «Voyage» и завершения сопровождающих его концертов в следующем году, информирует портал NME.

(сс) Eric Nopanen Музыка

В разговоре с порталом The Guardian Бенни Андерссон из группы отметил, что он «сам никогда не говорил, что ABBA никогда не повторится», ссылаясь на интервью на шоу Ноэля Эдмондса Late Breakfast в 1982 году. «Но теперь я могу сказать вам: вот оно», — добавил он. «Вот оно. Так и должно быть». В том же интервью группа рассказала о том, как к ним относились на родине, в Швеции, в 70-х годах. «В музыке было это прогрессивное движение, и мы были врагами», — объяснил Бьерн Ульвеус. «Лично я не обращал на все это внимания — для меня это ни черта не значило, даже если они ненавидели нас. Потому что мы получили так много откликов от всего мира. С самого начала у нас были отличные коллеги, музыканты, которым нравилось то, что мы делали».

Шведские поп-иконы выпустят свой первый студийный альбом за 40 лет на следующей неделе, 5 ноября, в преддверии серии «революционных» концертов в Лондоне в 2022 году. Вместо того, чтобы сами участники группы выступали, на концертах выйдет «цифровая» версия группы.