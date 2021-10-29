Сараево, , 00:24 — REGNUM Непризнанный ООН верховный представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт призвал все три народа в БиГ «повернуться в сторону будущего». Об этом Шмидт заявил во время своего обращения к депутатам Палаты представителей парламентской ассамблеи БиГ 28 октября в Сараево.

Кристиан Шмидт José Cruz/Agência Brasil

На заседании не присутствовали депутаты от Республики Сербской.

Шмидт отметил, что он приехал в БиГ не для того, чтобы доминировать, а для того, чтобы работать вместе с народами этой страны. Поэтому он «не может понять, что кто-то блокирует работу парламента, который является первым местом для ведения диалога».

«Я повторяю для тех, кто думал, что все будет идти легко. Нет. Мой предшественник (Валентин Инцко — ИА REGNUM) долго был здесь и ему понадобилось много времени пока он не ввел Закон (О запрете отрицания «геноцида в Сребренице» — ИА REGNUM). Я говорю: мои полномочия в ящике, и я не исключаю возможности того, что этот ящик опять откроется», — процитировал телеканал РТРС слова Шмидта.

Для непризнанного ООН верховного представителя неприемлемо, что «органы государства становятся чьими бы то ни было заложниками». Он призвал чиновников из Республики Сербской вернуться к совместной работе.

Напомним, что с назначением Шимдта на должность верховного представителя не согласились Республика Сербская, Россия и Китай, так как его кандидатуру не одобрил СБ ООН. Непосредственно перед приездом Шмидта в БиГ его предшественник Инцко воспользовался т.н. Боннскими полномочиями и ввел в уголовное законодательство страны положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Парламент Республики Сербской тогда принял решение приостановить работу в совместных органах власти на уровне БиГ до отмены этого закона.