29 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили инцидент на борту самолёта, летевшего из Москвы в Сочи, где бортпроводники устроили обыск среди пассажиров из-за потерянного пледа.

Тимур Кондратьев, , 01:14 — REGNUM Видеозапись из салона самолёта рейса Y7−1031 Москва — Сочи авиакомпании NordStar, на которой видно, как бортпроводники проводят обыск среди пассажиров из-за якобы похищенного пледа, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 28 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Авиаперелеты Иван Шилов © ИА REGNUM

»Какой ужас! Плед у них, у бедняжек, пропал. Спасибо за отличную рекламную компанию. Теперь я знаю, какой авиакомпанией точно не полечу», — пишет Мария Ш.

Многие пользователи оказались просто в бешенстве от того, что команда самолёта устроила своим пассажирам настоящий обыск, словно заключённым, из-за какого-то куска ткани. Граждане убеждены, что авиакомпания совершила унизительный поступок по отношению к своим клиентам.

«А давайте устроим благотворительную акцию! Скинемся по тысяче рублей этой авиакомпании, чтобы она накупила себе впрок этих долбанных пледов и перестала относиться к своим пассажирам, как к скотам!» — возмущается Елена Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные авиакомпании готовы удавиться за плед, а уж о возмещении морального ущерба тут и говорить не приходится. Это жадность, перешедшая всяческие границы, пишут граждане.

«Авиакомпания Nordstar принесла снявшему видео свои извинения и сообщила, что плед нашли на одном из сидений эконом-класса. Из-за этого больше часа не выпускали людей из самолета? Тут уже не извинения нужны, тут проглядывается возмещение морального ущерба. Причём всем пассажирам», — считает Владимир С.

Часть людей считает, что пассажирам следовало бы проявить более организованное возмущение, потому что подобное отношение к клиентам носит крайне неподобающий вид.

Пассажиры в самолете (сс) Maryamarce

«Я бы к чёрту их послал. По какому праву они обыск проводили? Понятные где? Протокол кто должен составлять? Стюардесса? Потребовать необходимо официальных извинений от компании в письменном виде и всем пассажирам. Ну, если они ведут себя как со скотами, то люди тоже должны знать свои права», — поделился своим мнением Ангелар М.

Ряд пользователей указывает на то, что целый ряд российских авиакомпаний поступился принципами заботы о своих пассажирах рады экономии. Данная тенденция наметилась после того, как в Россию пришла пандемия коронавируса.

«Какое жлобство! Авиакомпания и плед за 300 рублей. Наверняка самый дешёвый к тому же. Вот он — звериный оскал капитализма», — указывает Вера Ч.

«Увы и ах, но это не одна такая авиакомпания, которая с наступлением пандемии решила экономить на своих пассажирах. Когда я этим летом летал в Крым и обратно, то что «Победа, что «Уральские авиалинии», что эти, все переносят вылеты, пассажиров не кормят, отношение хамское. Кто летает, тот знает: кто-то за дополнительные бабки заказал себе ужин в перелёт, таковых в салоне 3−4 человека, к примеру, но этот запах еды разносится по всему салону, и экономные пассажиры, глотая слюну, должны терпеть такое унизительное к ним отношение», — написал Артур С.

Напомним, 28 октября в социальных сетях оказалась видеозапись из салона самолёта рейса Y7−1031 Москва — Сочи авиакомпании NordStar, на которой видно, как бортпроводники проводят обыск среди пассажиров из-за якобы похищенного пледа.