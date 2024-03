Лондон, 28 октября, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Британский поп-исполнитель Эд Ширан принял участие в серии концертов NPR Tiny Desk (Home), в проекте он дебютировал с новой песней «Overpass Graffiti». Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

Eva Rinaldi Эд Ширан

В преддверии выпуска нового альбома «=» в эту пятницу, 29 октября, в YouTube был выложен новый концерт NPR Tiny Desk (Home) с участием Эда Ширана, и, помимо исполнения синглов с альбома — «Shivers», «Visiting Hours» и «Bad Habits», он также представил новую песню альбома под названием «Overpass Graffiti».

В рамках концерта Ширан также исполнил кавер-версию песни Фоя Вэнса «Make It Rain».