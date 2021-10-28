Монтрёй, Франция, , 22:58 — REGNUM Ubisoft опубликовала финансовый отчёт за второй квартал 2021 года. Об этом 29 октября сообщает портал Eurogamer.

Assassin's Creed Valhalla Иван Шилов ©ИА REGNUM

В документе компания, в частности, заявила, что Assassin's Creed: Valhalla стала «второй по прибыльности игрой» в истории Ubisoft и отметила, что она обошла по всем позициям проект Assassin's. Creed Odyssey. Разработчики отметили, что дополнение «Осада Парижа» показало «рекордную вовлечённость». Компания также сообщила, что отложила релиз игры The Division Heartland на 2022−2023 финансовые годы.

Напомним, Assassin's Creed: Valhalla вышла 10 ноября 2020 года на PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S и 12 ноября 2020-го на PlayStation 5. Релиз первого масштабного дополнения «Гнев Друидов» состоялся 13 мая 2021 года, дополнение «Осада Парижа» вышло 12 августа 2021-го.

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