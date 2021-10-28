Стокгольм, , 22:56 — REGNUM Участники шведской пост-панк группы Viagra Boys сообщили в социальных сетях, что их основатель и гитарист Бенджамин Валле умер в возрасте 47 лет.

Смерть

Шведская группа поделилась новостью о кончине Валле в своем посте в Instagram. Валле, основателю и бывшему гитаристу группы, было 47 лет, когда он умер. Причина смерти не была подтверждена. Viagra Boys написали: «Нам очень тяжело говорить, что наш любимый друг и основатель Viagra Boys Бенджамин скончался. Бенджамин был любящим и добрым, у нас осталось бесчисленное множество сладких воспоминаний с ним. Мы не можем перестать плакать, просматривая твои фотографии, но также смеемся, потому что ты был одним из самых забавных, глупых людей, которых мы имели удовольствие знать.

https://www.instagram.com/p/CVifV9KsW2n/

«Бенджамин или «бенис», как мы его знали, распространял смех и счастье, куда бы он ни пошел, и мы будем лелеять воспоминания о наших совместных путешествиях по миру», — добавили Viagra Boys. «Бенджамин, мы любим тебя всем сердцем, и Viagra Boys были бы ничем без тебя. Эта планета только что потеряла одного хорошего человека. Мы надеюсь, что ты где-то в космосе рассказываешь плохие шутки инопланетянину».

Бенджамин Валле внес свой вклад в дебютный альбом Viagra Boys 2018 года «Street Words» и прошлогодний мини-альбом «Common Sense», но не появился на альбоме «Welfare Jazz» в этом году.