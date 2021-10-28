Франкфурт-на-Майне, Германия, 28 октября, 2021, 22:56 — ИА Регнум.

28 октября немецкое издание FrankfurterNeuePresseсообщило, что новый главный тренером франкфуртского «Айнтрахта» может стать экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Артур Стабулниекс Доменико Тедеско

Нынешний главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер может быть отправлен в отставку в самое ближайшее время, так какпод его руководством клуб из Франкфурта на данный момент занимает пятнадцатое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Доменико Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019 года по май 2021 года. Под его руководством московскому клубу удалось занять второе место в сезона 2020/21 Тинькофф Российской Премьер-лиги.