Токио, , 22:55 — REGNUM Легкоатлетическая трасса Японского национального стадиона будет сохранена по решению правительства страны, сообщает 28 октября ИА Красная Весна со ссылкой на агентство Kyodo News.

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Ранее японское правительство планировало разобрать эту трассу после завершения Олимпийских игр в Токио, чтобы сделать территорию стадиона более подходящей для игры в регби и футбол. Теперь власти заявили, что рентабельность спортивного объекта без трассы окажется слишком низкой.

Стадион играл ключевую роль во время Олимпийских игр, однако после этого управление объектом должно было быть передано от текущего оператора Японского спортивного совета в руки частной компании.

Японская ассоциация легкоатлетических федераций обратилась к властям с просьбой продолжать использовать Японский национальный стадион.

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