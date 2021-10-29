Москва, , 00:20 — REGNUM Германия не планирует восстанавливать полноценные дипломатические отношения с Лукашенко. Об этом 28 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас Sandro Halank

«Возобновление полноценных дипломатических отношении с Белоруссией со стороны ФРГ, как следует из сообщений СМИ и аналитических публикаций немецких фондов, не планируется», — заявил эксперт.

«Но концепция главы МИД Хайко Мааса «высушить режим в Минске в финансовом плане» не состоятельна. Поэтому можно прогнозировать, что ФРГ рано или поздно вынуждена будет искать пути к более прагматичным отношениям с Минском» — подчеркнул Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге назвал Лукашенко «главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов»