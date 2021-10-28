Москва, , 22:57 — REGNUM Группа Cream Soda представила клип на песню «Подожгу». Ролик доступен на YouTube-канале «Чикен Карри» с 28 октября.

Анна Романовская, солистка группы Cream Soda Скриншот с YouTube

В съёмках клипа приняли участие блогеры Ян Гэ, Wylsacom, историк Евгений Понасенков, актёры Саша Бортич, Никита Кукушкин, музыканты Аркадий Укупник, Софья Таюрская, Илья Прусикин, шоумен Гоген Солнцев, комики Александр Гудков, Екатерина Варнава и многие другие. За несколько часов ролик посмотрели более 216 тыс. человек, благодаря чему он попал в русскоязычные тренды YouTube.

ИА REGNUM напоминает, что Cream Soda была основана в 2012 году. Группа выпустила несколько хитов, среди которых «Никаких больше вечеринок», «Плачу на техно», а также «Аквадискотека».

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