Рим, 28 октября, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Начиная с 2022 года, отцы новорожденных детей в Италии получат право на дополнительные 10-дневные каникулы, такая мера предусмотрена в проекте бюджета, рассмотренного правительством в четверг, 28 октября.

(сс) PublicDomainPictures Отец и ребенок

«Отцовскими каникулами» можно будет воспользоваться в течение первых пяти месяцев жизни ребенка.

До 2020 года продолжительность «отцовских каникул» составляла 7 дней. В 2021 году она уже равнялась 10 дням, но такой порядок принимался лишь на год, теперь он станет постоянным.