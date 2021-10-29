29 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 01:15 — REGNUM За последние два десятилетия компания Facebook приобрела известность благодаря одному из самых узнаваемых в мире логотипов: большая синяя буква F. Однако 28 октября технологический гигант объявил об обновлении, отказавшись от названия Facebook и переименовав бренд в Meta. Появится и новый логотип в виде символа бесконечности. При этом приложения Facebook, Instagram и другие останутся, только теперь под крышей Meta.

Facebook Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметим, что ребрендинг названия происходит на фоне критики со стороны законодателей и регулирующих органов США из-за монополии, алгоритмов и отсутствия должной цензуры в Facebook, что якобы повлияло на фальсификацию выборов США в 2016 году.

Генеральный директор Марк Цукерберг, выступая 28 октября на конференции по виртуальной и дополненной реальности в прямом эфире, сказал, что новое название отражает желание компании создать метавселенную.

Как и термин «киберпространство», придуманный писателем-фантастом Уильямом Гибсоном, термин «метавселенная» имеет литературные корни. Впервые слово появилось в 1992 году в романе Нила Стивенсона «Лавина». Там метавселенная генерируется компьютером, а потом загружается в очки и наушники жителей.

Виртуальное пространство находится под контролем громадной корпорации, которая сдает участки в аренду и требует плату за вход в метавселенную.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Прошло 42 года после того, как я назвал свою дизайнерскую компанию MetaDesign, и 30 лет после того, как был выпущен мой шрифт FF Meta. Отсутствие оригинальности было вполне ожидаемо», — жалуется @espiekermann.

«Это очень важно для децентрализованного пространства, невзаимозаменяемых токенов и криптовалют!» — пишет @crypto_oracles.

«Да нет, этого не надо. Наш мир достаточно сломан», — отвечает @yasmin5235.

«Он назвал Meta от слова МЕ», — пишет @psharoff. Отметим, что «me» переводится как «я».

»Нет, но если серьезно… мы все только что говорили, что FB слишком велик, и это плохо. А теперь они становятся еще больше!» — указывает @MidTownPolitics.

В цифровом мире Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США

«Что? Так они смогут усилить эхо-камеры, извергающие теории заговора, ненависть к демократии и теории антивакцинаторов. Это звучит в 1000 раз опаснее, чем Facebook в его нынешнем виде. Меняют название, чтобы скрыть свои проступки» — беспокоится @Lisbetta.

«Явное признание того, что имя facebook настолько опорочено, что никакой пиар его не спасет. Это всё равно, если бы угольная промышленность переименовала себя в «милые алмазы», — считает @Kathlee47668764.

«На первый взгляд, это может смутить многих людей. Не все хотят уходить из реального мира», — уверен @annwitbrock.

«Во многих отношениях нам всем было бы лучше без этого», — подчеркивает @realLangerDan.

«Метавселенная, блин. Он имеет в виду сбор МЕГАДАТЫ, ребята», — отмечает @RicO2O.

«Я только что переименовал свой унитаз, а в нём все те же отходы», — комментирует @Dick__Bishop.

Напомним, что, по мнению Цукенберга, бизнес грядущих десятилетий будет завязан не на рекламе, которая пока приносит компании главный доход, и не на росте количества пользователей социальных сетей. Вместо этого Цукерберг рассказал о метавселенной — коллективном виртуальном пространстве. Данный термин стал популярным словечком в Силиконовой долине среди тех, кто пытается предсказать развитие следующего поколения технологий.

Идея метавселенной подразумевает, что пространство делят многие компании, кооперируясь друг с другом. Однако, судя по действиям Facebook за последнее десятилетие — компания скупала мелкие социальные сети, пока не стала похожа на монополию, — можно предположить, что технологический гигант попытается взять под контроль и метапространство.

Facebook, например, может создать виртуальную недвижимость, принудив к аренде малый бизнес в интернете, который захочет продавать свои товары.