Москва, 29 октября, 2021, 00:11 — ИА Регнум. Эффективность БПЛА турецкого производства по результатам войны в Карабахе сильно преувеличена. Об этом 28 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

CeeGee Турецкий БПЛА Bayraktar TB2

«С точки зрения систем ПВО БПЛА «Байрактар» — достаточно простая цель. Даже в отсутствие большого числа средств ПВО в Карабахе их там было уничтожено значительное количество», — заявил эксперт.

«Из 60 беспилотных аппаратов, которыми располагал Азербайджан, 47 были уничтожены в первые две недели. Это данные из открытых источников. К концу войны азербайджанцы перестали показывать видеозаписи успешного применения «Байрактаров», — подчеркнул Сивков.