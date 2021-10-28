Москва, 28 октября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. 28 октября издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что 24-летний шведский форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон попал в сферу трансферных интересов трех итальянских клубов, выступающих в Серии А. На Ларссона претендуют «Фиорентина», «Наполи» и «Милан».

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Ранее сообщалось, что «Спартак» рассчитывает на Джордана Ларссона и не намерен отпускать футболиста в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Ларссон принял участие в четырнадцати матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Лестер Сити».