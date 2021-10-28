Комо, Италия, 28 октября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Суд итальянского города Комо в четверг, 28 октября, приговорил 56-летнего выходца из Туниса Ридху Махмуди к пожизненному заключению.

Нож в крови

В сентябре 2020 года Махмуди убил священника Роберто Мальджезини, который занимался поддержкой нелегальных мигрантов и помогал в том числе и своему будущему убийце.

Адвокаты заявили о неспособности Махмуди осознавать свои действия, но суд отклонил их аргументы.