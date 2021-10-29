Москва, , 00:18 — REGNUM Народные республики Донбасса обладают средствами перехвата и радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Байрактар», а также необходимыми средствами ПВО. Об этом 28 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

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«У Донецкой и Луганской народных республик есть хорошие комплексы для борьбы с подобными устройствами собственной разработки — в частности, система радиоэлектронной борьбы «Тритон», — заявил эксперт.

«Такая система способна успешно бороться путём подавления канала связи управления с БПЛА, даже с такими, как «Байрактар», — отметил Сивков.

«В этот же день, в другом районе, где была замечена активность украинских БПЛА, был перехвачен и нейтрализован украинский беспилотник, который вёл разведку. То же самое можно сделать и с «Байрактаром» — сообщил эксперт.

«Кроме того, у республик есть средства ПВО, которые вполне способны бороться с «Байрактарами». Поэтому такого успешного применения Украиной БПЛА, как 26 октября, уже не будет», — утверждает Сивков.