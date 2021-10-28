Москва, 28 октября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Россия не будет создавать бесполётную зону над Донбассом. Об этом 28 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Mil.ru Пуск ракеты ПВО

«Россия не будет с помощью средств ПВО создавать бесполётную зону над республиками», — заявил эксперт.

«Создание такой зоны — это объявление войны», — поясни Сивков.

«По сути, объявив о создании бесполётной зоны, Россия открыто вступит в конфликт. Кроме того, решение о введении бесполётной зоны принимает лишь ООН» — пояснил эксперт.

«Россия тщательно соблюдает международное законодательство, поэтому она не будет вводить бесполётную зону в одностороннем порядке» — резюмировал Сивков.

Напомним, что 26 октября ВСУ, по заявлению Генштаба Украины, нанесли удар с помощью БПЛА «Байрактар» по артиллерийской батарее Донецкой Народной Республики.