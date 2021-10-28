Вашингтон, 28 октября 2021, 22:42 — REGNUM С просьбой понизить размер своей зарплаты до минимально допустимых в штате Калифорния $62,5 тыс. выступил глава Activision Blizzard Бобби Котик перед акционерами компании.
Об этом 28 октября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на официальный сайт компании Activision Blizzard.
Кроме того, Котик попросил лишить его бонусов, составляющих 200% от его базового оклада топ-менеджера в $875 тыс. и доходящих до размера $1,75 млн при условии «исключительных факторов».
Котик пояснил, что готов снова вернутся к прежней зарплате и бонусам, когда компания Activision Blizzard избавится от проблем с дискриминацией и домогательствами на рабочем месте.
Кроме того, глава игровой компании предложил целый ряд нововведений, призванных исправить недостатки Activision Blizzard. Котик предложил придерживаться абсолютной нетерпимости к оскорблениям, снять ограничения на выдвижение обвинений в харрасменте или дискриминации, начать справедливо вознаграждать сотрудников, не делая скидок на гендерную принадлежность.
Помимо этого, Котик призвал компанию Activision Blizzard увеличить количество женщин и «небинарных персон» в штате на 50% за пять ближайших лет.
Напомним, с середины лета компания Activision Blizzard находится в центре громкого скандала о притеснениях и дискриминации сотрудниц женского пола.
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