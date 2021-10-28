Вашингтон, 28 октября, 2021, 22:42 — ИА Регнум. С просьбой понизить размер своей зарплаты до минимально допустимых в штате Калифорния $62,5 тыс. выступил глава Activision Blizzard Бобби Котик перед акционерами компании.

(сс) geralt Бизнес и интернет

Об этом 28 октября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на официальный сайт компании Activision Blizzard.

Кроме того, Котик попросил лишить его бонусов, составляющих 200% от его базового оклада топ-менеджера в $875 тыс. и доходящих до размера $1,75 млн при условии «исключительных факторов».

Котик пояснил, что готов снова вернутся к прежней зарплате и бонусам, когда компания Activision Blizzard избавится от проблем с дискриминацией и домогательствами на рабочем месте.

Кроме того, глава игровой компании предложил целый ряд нововведений, призванных исправить недостатки Activision Blizzard. Котик предложил придерживаться абсолютной нетерпимости к оскорблениям, снять ограничения на выдвижение обвинений в харрасменте или дискриминации, начать справедливо вознаграждать сотрудников, не делая скидок на гендерную принадлежность.

Помимо этого, Котик призвал компанию Activision Blizzard увеличить количество женщин и «небинарных персон» в штате на 50% за пять ближайших лет.

Напомним, с середины лета компания Activision Blizzard находится в центре громкого скандала о притеснениях и дискриминации сотрудниц женского пола.