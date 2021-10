Нью-Йорк, США, , 22:42 — REGNUM Американская инди-рок группа Japanese Breakfast примет участие в проекте стриминг-сервиса Spotify под названием «Live At Electric Lady EP». Группа записала свою версию хита «Say It Ain't So», исполненного в оригинале группой Weezer. Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Восьми-трековый мини альбом «Live At Electric Lady EP» включает в себя песни с нового альбома Japanese Breakfast «Jubilee» в исполнении проекта BUMPER с Райаном Галлоуэем из Crying и Little Big League, а также кавер-версию песни Weezer «Say It Ain't So», которая была включена в культовый альбом группы «Blue», также записанный в студии Electric Lady. Вокалистка Japanese Breakfast Мишель Заунер сказала о мини-альбоме следующее: «Запись в Electric Lady была поистине удивительным опытом. Чем дольше я работал в качестве звукозаписывающего исполнителя, тем больше я понимал, что это простые, урезанные песни, которые труднее всего сделать правильными. Имея возможность вернуться к основному каталогу моих песен в студии с такой богатой историей, в окружении инженеров и оборудования высочайшего уровня, это была просто мечта, ставшая реальностью».

Новый мини-альбом «Live At Electric Lady EP» Japanese Breakfast доступен для прослушивания эксклюзивно на стриминговом сервисе Spotify.