Манчестер, Великобритания, 28 октября 2021, 22:57 — REGNUM Португальский футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес скоро вновь станут родителями. Об этом спортсмен сообщил в личном Instagram-аккаунте 28 октября.
https://www.instagram.com/p/CVk29cSI-2E/
«Рад сообщить, что мы ждем близнецов», — написал Роналду. «Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с ними», — поделился футболист.
ИА REGNUM напоминает, что Роналду является отцом четверых детей — имя матери старшего сына неизвестно, двое детей родились от суррогатной матери. Младшая дочь футболиста родилась в 2017 году в отношениях с Джорджиной Родригес.
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