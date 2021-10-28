Манчестер, Великобритания, 28 октября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Португальский футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес скоро вновь станут родителями. Об этом спортсмен сообщил в личном Instagram-аккаунте 28 октября.

Криштиану Роналду

https://www.instagram.com/p/CVk29cSI-2E/

«Рад сообщить, что мы ждем близнецов», — написал Роналду. «Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с ними», — поделился футболист.

ИА REGNUM напоминает, что Роналду является отцом четверых детей — имя матери старшего сына неизвестно, двое детей родились от суррогатной матери. Младшая дочь футболиста родилась в 2017 году в отношениях с Джорджиной Родригес.