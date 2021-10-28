Рим, 28 октября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. В период с 2022 по 2026 годы правительство Италии намерено ежегодно выделять на «экологическую трансформацию» по 840 млн евро, следует из проекта бюджета, рассмотренного правительством в четверг, 28 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Осваивать средства будет специально созданное министерство.

На эти деньги предполагается проводить и финансировать мероприятия, направленные на достижение целей в сфере охраны окружающей среды в соответствие с подписанными Италией международными соглашениями.