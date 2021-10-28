Барселона, Испания, 28 октября, 2021, 22:34 — ИА Регнум.

28 октября издание Mundo Deportivo сообщило, что руководство катарского «Аль-Садда» приняло предложение «Барселоны» отпустить главного тренера команды Хави в каталонский клуб после завершения текущего сезона. Последний матч первого круга текущего сезона в Катаре состоится 3 ноября. Сезон возобновится 21 декабря.

Флаг ФК «Барселона»

На данный момент «Аль-Садд», набрав 21 очко после семи первых сыгранных туров, занимает чистое первое место.

Сегодня, 28 октября, руководство «сине-гранатовых» объявило об увольнении Рональда Кумана с поста главного тренера основной команды. Временно исполняющим обязанности был назначенСерхи Бархуан.