Рим, 28 октября, 2021, 22:32 — ИА Регнум. По данным на 2020 год, взносы в фонды пенсионной системы Италии платят 22,7 миллиона человек, получают пенсии — 16 миллионов человек, сообщили в национальной службе статистики Istat в четверг, 28 октября.

Евро

Общий размер взносов в 2020 году составил 307,7 млрд евро (в среднем по 13,5 тыс. евро от каждого работающего).

Средний годовой размер пенсии составил 19,181 тыс. евро (около 1600 евро в месяц).