Токио, 28 октября 2021, 22:29 — REGNUM Компания Square Enix объявила, что к проекту аниме-сериала «Расхитительница гробниц» на основе серии видеоигр Tomb Rider присоединились Аллен Мальдонадо и Эрл Бейлон. Об этом 28 октября сообщает портал Screen Rant.

Игра Shadow of the Tomb Raider
Игра Shadow of the Tomb Raider
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Таким образом, актёры составят компанию Хейли Этвелл, которая озвучит в будущем шоу главную героиню. Зрители могли видеть Мальдонадо в картине Netflix «Проект «Сила», он также озвучил персонажей видеоигр Prototype 2, Grand Theft Auto V и Mafia III. В играх серии Tomb Raider Эрл Бейлон озвучил соратника Лары Крофт Иона Майава.

Пока нет информации о сюжете будущего шоу, ожидается, что он расскажет о дальнейших приключениях героини игры Shadow of the Tomb Raider. Премьера сериала состоится на сайте онлайн-кинотеатра Netflix.

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