Вашингтон, , 22:56 — REGNUM Пользователи Сети раскритиковали солиста группы Maroon 5 Адама Левина за его реакцию на действие одной из фанаток. Об этом 28 октября пишет издание BuzzFeed.

Адам Левин, солист группы Maroon 5 Скриншот с YouTube

По данным издания, на концерте Maroon 5 на сцену выбежала поклонница группы и обняла Адама Левина, после чего музыкант отошёл от неё и тряхнул руками. Пользователи расценили данную реакцию артиста как брезгливость и неуважение к своим фанатам.

Адам Левин прокомментировал ситуацию. «Я всегда был тем, кто любит, уважает и преклоняется перед нашими фанатами… Мне просто нужно, чтобы вы знали, что я действительно был поражен в тот момент», — объяснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свой последний альбом Jordi участники Maroon 5 назвали в честь менеджера Джордана Фелдштейна. Он скончался в 2019 году из-за внезапной остановки сердца.

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