Вашингтон, , 00:06 — REGNUM Белград и Приштина должны продолжить диалог в целях «нормализации отношений». Об этом 28 октября заявил спецпредставитель президента США по Западным Балканам Габриэль Эскобар на слушаниях во Внешнеполитическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Эскобара, диалог — это «форма, где обе стороны на равноправных началах должны работать над тем, чтобы преодолеть разногласия и нормализовать отношения, в идеальном случае через взаимное признание».

«Диалог — это та форма, которая может привести к решению. Мы поддерживаем усилия Мирослава Лайчака, которые он прилагает для возобновления диалога. Хотя мы не участвуем в диалоге, мы с Лайчаком очень плотно работаем над тем, чтобы сделать обе стороны более гибкими и прагматичными, нацеленным на достижение решения», — процитировал телеканал РТС слова Эскобара.

Напомним, что ранее Эскобар приезжал в Брюссель, где при посредничестве представителя ЕС Мирослава Лайчака проходили переговоры делегаций Белграда и Приштины по вопросу признания автомобильных номеров. Так как США официально не являются посредником в диалоге Белграда и Приштины, Эскобар не участвовал в главной встрече, но встретился до её начала с её участниками.