Вашингтон, 29 октября, 2021, 00:06 — ИА Регнум. Белград и Приштина должны продолжить диалог в целях «нормализации отношений». Об этом 28 октября заявил спецпредставитель президента США по Западным Балканам Габриэль Эскобар на слушаниях во Внешнеполитическом комитете палаты представителей Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

По словам Эскобара, диалог — это «форма, где обе стороны на равноправных началах должны работать над тем, чтобы преодолеть разногласия и нормализовать отношения, в идеальном случае через взаимное признание».

«Диалог — это та форма, которая может привести к решению. Мы поддерживаем усилия Мирослава Лайчака, которые он прилагает для возобновления диалога. Хотя мы не участвуем в диалоге, мы с Лайчаком очень плотно работаем над тем, чтобы сделать обе стороны более гибкими и прагматичными, нацеленным на достижение решения», — процитировал телеканал РТС слова Эскобара.

Напомним, что ранее Эскобар приезжал в Брюссель, где при посредничестве представителя ЕС Мирослава Лайчака проходили переговоры делегаций Белграда и Приштины по вопросу признания автомобильных номеров. Так как США официально не являются посредником в диалоге Белграда и Приштины, Эскобар не участвовал в главной встрече, но встретился до её начала с её участниками.