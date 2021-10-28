Валенсия, Испания, , 22:23 — REGNUM 28 октября в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» мадридское «Атлетико» в матче 11-го тура испанской Примеры сыграет с «Леванте». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент

Антуан Гризманн DSanchez17

Стартовые составы команд:

«Леванте»: Айтор Фернандес Абарискета, Сон, Энрик Франкеса, Робер, Оскар Дуарте, Рубен Везу, Пепелу, Энис Барди, Микаэль Мальса, Хосе Луис Моралес, Дани Гомес.

«Атлетико»: Ян Облак, Хосе Хименес, Фелипе Монтейро, Марио Эрмосо Кансеко, Коке, Жоау Феликс, Эктор Эеррера, Янник Феррейра Карраско, Киран Триппьер, Луис Суарес, Антуан Гризманн.

Бригада арбитров: Пабло Гонсалес Фуэртес |Альфредо Родригес | Исраэл Барсена Родригес.