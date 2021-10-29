Вашингтон, , 01:19 — REGNUM Семьи жертв, погибших в результате расистского нападения в церкви Южной Каролины, заключили мировое соглашение с министерством юстиции по делу о продаже оружия, с помощью которого Дилан Руф совершил массовое убийство в 2015 году.

В память о жертвах

Министерство юстиции выплатит $88 млн, в том числе $63 млн семьям девяти погибших и $25 млн пяти выжившим, которые находились в церкви во время стрельбы.

Бакари Селлерс, адвокат, который помог заключить соглашение, сказал что цифра 88 была выбрана неслучайно. Это число принято ассоциировать с превосходством белой расы, и именно столько пуль преступник взял с собой в церковь.

За несколько месяцев до трагедии в церкви Руф был арестован за хранение наркотиков. Однако ряд канцелярских ошибок и оплошностей в протоколе ареста позволил мужчине позже купить пистолет с которым он в последствии пришел в церковь.

Напомним, что в 2017 году присяжные в американском штате Южная Каролина признали 22-летнего Дилана Руфа виновным по всем 33 пунктам предъявленного ему обвинения, в том числе в убийстве на почве расовой ненависти. Его приговорили смертной казни.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня 2015 года Дилан Руф ворвался в Африканскую методистскую евангелическую церковь в Чарлстоне в тот момент, когда там проходило молитвенное собрание, и открыл стрельбу по людям. Жертвами нападения стали шесть женщин и трое мужчин, в том числе настоятель церкви, сенатор от штатаКлемента Пинкни.

После ареста молодой человек признал свою вину, при этом на допросе он заявил, что хотел развязать «расовую войну».