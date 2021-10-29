29 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Григорий Михайлов, , 01:13 — REGNUM Появится ли китайская военная база на территории Таджикистана? В СМИ появились сообщения о якобы существующей договоренности между местными властями и КНР о создании на территории Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана (ГАБО) китайского военного объекта. Таджикский политолог на условиях анонимности рассказал ИА REGNUM о реальной ситуации в стране.

Китай. Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Правда ли то, что Китай развернул войска в Таджикистане?

О развертывании китайских войск в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана (ГБАО) речь не идет, по крайней мере пока. Сейчас представитель правительства официально заявил в парламенте о строительстве военного объекта в Ваханском коридоре за счет китайских средств, которым будет пользоваться МВД Таджикистана. Впрочем, я считаю, что таджикские власти недоговаривают, что это за военный объект и какие функции он будет выполнять.

Горы Таджикистана Хадамоти матбуоти Президенти Тоҷикистон

Уже существующая база в Ваханском коридоре, где присутствуют китайские, афганские и таджикские военные, официально до сих пор не существует. Власти ее не признают, но она есть. О ней говорят жители Мургабского района ГБАО и она видна со спутника.

Сейчас власти не сообщают, взамен на что Китай готов профинансировать строительство объекта, зато в материале «Радио Озоди» со ссылкой на некое коммюнике отмечается, что таджикские власти предложили китайцам использовать существующий объект на безвозмездной и бессрочной основе взамен на военно-техническую помощь.

Поэтому можно утверждать, что китайское присутствие и влияние в Таджикистане заметно нарастает.

ИА REGNUM: Почему Таджикистан берет деньги у других стран на строительство военных и социальных объектов?

В первую очередь из-за того, что у Таджикистана нет свободных средств. Кроме Китая, деньги и технику выделяют Россия, США, Индия и т.д. У страны слабая экономика и высокая степень коррупции. Денег, как правило, не хватает. Поэтому растущая угроза из Афганистана, конкуренция между региональными и мировыми державами позволяет получать определенные дивиденды. Сейчас такая помощь особенно актуальна в свете неопределённости в отношениях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и властями Киргизии.

Китайские солдаты U.S. Department of Defense

ИА REGNUM: Как относится к подобным объектам местное население?

Местное население ГБАО крайне негативно воспринимает любое присутствие китайцев в регионе. Здесь до сих пор, несмотря на совокупность самых разных факторов, сохраняется высокая симпатия к России. Но за прошедшие годы особой инвестиционной активности ни от России, ни от других заинтересованных стран в регионе не наблюдается. Присутствие китайцев воспринимается как данность.

ИА REGNUM: Есть ли в ГБАО, на ваш взгляд, сильные сепаратистские настроения?

Массовых сепаратистских настроений нет. Есть оппозиционные к действующей власти настроения, которые обусловлены тяжелым социально-экономическим положением. За 30 лет независимости таджикские власти не сделали практически ничего для того, чтобы основать какой-то фундамент для развития. Экономика региона держится на денежных переводах из России. В таких условиях усиление давления из центра, безусловно, может стать триггером сепаратистских настроений.

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