Лос-Анджелес, США, , 22:22 — REGNUM Американская хип-хоп исполнительница Megan Thee Stallion в своих социальных сетях объявила треклист грядущего проекта под названием «Something For Thee Hotties: From Thee Archives», анонс которого состоялся на прошлой неделе.

Музыка (сс) StockSnap

«Something For Thee Hotties: From Thee Archives» станет первым новым материалом исполнительницы с момента выхода в прошлом году альбома «Good News». В проект войдут 15 новых песен.

https://twitter.com/theestallion/status/1453450409553678336

Релиз грядущей компиляции состоится 29 октября. Напомним, что на прошлой неделе Megan Thee Stallion появилась в новом треке DJ Snake «SG», который был записан совместно с участницей корейской поп-группы Blackpink певицей Lisa.