Бишкек, 28 октября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Открытие нового железнодорожного коридора Иран — Туркмения — Узбекистан — Киргизия обсудили глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев и чрезвычайный полномочный посол Ирана Саид Харрази, сообщает 28 октября ИА Красная Весна со ссылкой на пресс-службу МИД Киргизии.

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«Стороны обсудили… открытие нового железнодорожного коридора Иран-Туркменистан-Узбекистан-Кыргызстан с использованием транзитных возможностей морского порта Бендер-Аббас», — сообщает пресс-служба МИД.

Уточняется, что также обсуждалось развитие туристической сферы. Казакбаев призвал иранских предпринимателей инвестировать в экономику Киргизии, в частности в развитие туристической отрасли в Иссык-Кульской области.

Кроме того, была рассмотрена возможность увеличения числа авиарейсов между двумя странами.

Стороны также договорились об открытии в Бишкеке Иранского торгового дома, а также рассмотрели возможность участия иранской стороны в реализации гидроэнергетических проектов на территории Киргизии.