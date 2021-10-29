29 октября 2021 | Время чтения 4 мин

На заре своего появления технологи виртуальной и дополненной реальности создавались для игровой сферы. В 2020 году они легли в основу идеи метавселенных. В 2021 году речь зашла о новом виде интерфейса мозг-компьютер (Brain computer interface — BCI). Разработчики BCI идут дальше — к военным действиям. Во что в итоге превратится наш мир?

Ангелина Потеряйко, , 01:19 — REGNUM Новая технология BCI обеспечивает доступ человека к информации безбарьерным способом, то есть без помощи клавиатур и игровых консолей: пользователю BCI достаточно только подумать о командах, как они будут выполнены. Разработчики предполагают, что технология будет массово запущена уже в следующем десятилетии.

Нейробиологический эксперимент Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США

Некоторые ученые, основываясь на предположении о том, что сознания не существует, считают, что нейротехнологические усовершенствования мозга могут позволить человеку более эффективно общаться с машинами.

Прогнозируется, что к 2030 году мировой рынок интерфейсов нейронного управления достигнет $5,46 млрд при среднегодовом темпе роста 13,9%.

Первой сферой, для которой создавался интерфейс, стали видеоигры. Со временем игры стали снабжаться специальными шлемами с наушниками и датчиками — эти устройства помогали игроку взаимодействовать с нарисованной реальностью. Кроме того, в зависимости от поведения человека ИИ, заложенный в игру, научился настраивать поведение персонажей под игрока.

Следующий этап — это сознательное использование нейроинтерфейса. Например, передача на нейроинтерфейс некоторых функций мозга: управление автомобилями при помощи мысленных импульсов и набор текста «силой мысли».

Уровень выше — распознавание эмоций и оценка состояния человека (усталость или алкогольное опьянение). Такие устройства находят психологические изменения в состоянии авиадиспетчеров, пилотов и водителей автотранспорта в режиме реального времени. Примечательно, что бизнес повернул эти возможности в сторону увеличения своей прибыли, а не в сторону сохранения жизни и здоровья людей: клиенты получат возможность с помощью мобильного приложения выбирать только отдохнувшего водителя, пусть даже поездка с ним обойдется дороже.

И наконец, под очарование BCI попало образование, одним из основных трендов которой является персонализация. По мнению разработчиков, нейроинтерфейсы сделают процесс обучения более интересным: IT-устройство позволит не только демонстрировать учебный контент в интерактивном формате, но и оценивать степень его восприятия и интереса ученика. Эта система позволит подобрать максимально удобную программу обучения под конкретного человека. Производители специального оборудования и контента рекламируют свою продукцию, описывая следующие преимущества: расширенные возможности для оценки усвоения лекций и семинаров, управление ресурсным состоянием обучающихся через оценку их усталости и концентрации.

Разработчики BCI считают, что как только стоимость устройства с нейродатчиками станет низкой, для нейротехнологий найдутся и новые применения, в том числе и через инвазивное подключение с имплантацией датчиков прямо в тело человека. Такой подход увеличит точность считывания и повысит качество работы нейроинтерфейса, в первую очередь, в сфере медицины, управления роботами и промышленным оборудованием.

Вот несколько примеров того, как сейчас используется и разрабатывается эта технология.

Американские инженеры и нейрохирурги из Стэнфордского университета создали интерфейс «мозг-компьютер», который превращает мысленное движение руки с пишущим инструментом в текст на экране. Скорость набора машинописного текста составляет 90 символов в минуту. Эта технология разработана специально для людей, которые от рождения или в результате серьёзных травм и увечий потеряли возможность двигаться и говорить, но продолжают мыслить. Этот метод использует способность мозга представлять точные движения в течение десятилетий после того, как тело утратило способность выполнять их. Сложные запланированные движения человека, такие как почерк, могут быть легче и быстрее интерпретированы алгоритмами искусственного интеллекта, чем более простые движения, такие как перемещение курсора.

Нейроны Naked-science.ru

Исследователи из Центра человеко-ориентированных интерфейсов и инженерии Технологического университета Джорджии (США) создали Soft Scalp Electronics — носимое беспроводное электроэнцефалографическое устройство для считывания сигналов человеческого мозга. Пока пользователи развлекаются управлением видеоигрой с помощью нейронной сети, которая обрабатывает данные электроэнцефалограммы. Устройство с помощью электродов с микроиглами, закрепленных на гибком оголовье, регистрирует сигналы ЭЭГ, генерируемые образами движения, когда владелец устройства представляет, как выполняет некоторые физические действия, например двигает руками или ногами. Сигналы обрабатываются нейронной сетью и используются для управления видеоигрой виртуальной реальности.

Исследователи, финансируемые армией, разработали алгоритм машинного обучения, который может предсказывать усталость солдат на поле боя. Алгоритм может впервые разделяет динамические паттерны сигналов мозга, которые относятся к конкретному поведению, и расшифровывают это поведение. По мнению учёных, это должно снизить количество человеческих ошибок в сложных, динамичных ситуациях, связанных с использованием систем вооружения или самолетов.

Еще в 2013 году министерство обороны США признало взаимодействие мозга с компьютером в качестве приоритетной области финансируемых исследований. Речь шла не только об управлении мобильными роботами и о повышении человеческой силы и выносливости с помощью носимых костюмов, но и о телепатическом общении между военными.

Есть ли сдерживающие развитие этих технологий факторы, или люди, лишенные воли и сознания, массово начнут превращаться в управляемых алгоритмами биороботов?

Основным стоп-фактором являются кибератаки. Кроме того, не теряя человеческого облика, некоторые учёные говорят об этике использования BCI. Именно поэтому многие проекты пока остаются на стадии экспериментов и тестовых концепций.

Скрытая угроза использования BCI состоит в том, что мысли, считываемые интерфейсом с мозга человека, могут быть собраны в озеро данных для коммерческой эксплуатации.

Кроме того, мир может быть разделен на тех, кто будет обладать преимуществом использовать новейшие достижения BCI в области протезирования и дистанционного управления оружием, и тех, кто такой возможности будет лишён. Это путь к углублению неравенства. Разве это отвечает хотя бы одной из целей устойчивого развития ООН?

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