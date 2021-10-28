Ростов-на-Дону, , 22:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону за истекшую неделю на единый номер «112» поступило более 15 тыс. звонков, большая части из них касалась вызовов медицинских работников. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).

Скорая помощь Dz.admtyumen.ru

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Специалисты кол-центра обработали более 15 тысяч звонков, в том числе службой скорой медицинской помощи — 6 378 вызовов.

ИА REGNUM напоминает, что ещё в августе о запредельной нагрузке на сотрудников скорой медицинской помощи сообщал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко. Тогда в сутки обрабатывалось до 1700 вызовов.

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