Неаполь, Италия, , 22:12 — REGNUM 28 октября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Наполи» в рамках последнего матча 10-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Болоньей». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Давид Оспина, Мариу Руй, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Элиф Эльмас, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Виктор Осимхен, Лоренцо Инсинье, Ирвинг Лосано.

«Болонья»: Лукаш Скорупский, Артур Теате, Гари Медель, Лоренцо де Сильвестри, Эрон Хики, Риккардо Орсолини, Николас Домингес, Ибрахима Мбайе, Маттиас Сванберг, Эмануэль Виньято, Муса Барроу.

На данный момент «Наполи» с 25-ю очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В случае победы команды из Неаполя выйдет на первую строчку. «Болонья», набрав 12 очков, идет на одиннадцатой позиции.