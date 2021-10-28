Лондон, , 22:09 — REGNUM Британская инди-поп группа Metronomy в своих социальных сетях анонсировала дату выхода своего седьмого студийного альбома «Small World», параллельно выпустив первый сингл пластинки «It's Good To Be Back».

Музыка (сс) Eric Nopanen

После выпуска коллаборативного мини-альбома «Posse EP Volume 1» в начале этого месяца Metronomy заявили, что готовятся к выпуску нового сингла. Фронтмен группы Джозеф Маунт высказался о новом сингле: «Часть меня думала: «Какую самую дурацкую банальность люди будут говорить, исходя из последних двух лет своей жизни?», Но в то же время я понимаю, что все это будет чистой правдой, но как же будет непривычно делать что-то другое». Вокалист также рассказал о том, каким видит новый альбом группы: «Я вспоминал, как это было в детстве, когда я сидел на заднем сиденье машины моих родителей, и они играли свою музыку, и я думал: «Это ужасно», была бы одна или две песни, которые мне бы понравились. Я подумал, что было бы забавно записать альбом в такой концепции, и эта новая песня может понравиться детям. Это «крутая» песня».

https://www.instagram.com/p/CViiiYgss0n/

Альбом «Small World» выйдет 18 февраля 2022 года на лейбле Because Music и станет продолжением предыдущей пластинки группы «Metronomy Forever» 2019 года.