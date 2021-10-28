Лондон, 28 октября 2021, 22:09 — REGNUM Британская инди-поп группа Metronomy в своих социальных сетях анонсировала дату выхода своего седьмого студийного альбома «Small World», параллельно выпустив первый сингл пластинки «It's Good To Be Back».

Музыка
Музыка
(сс) Eric Nopanen

После выпуска коллаборативного мини-альбома «Posse EP Volume 1» в начале этого месяца Metronomy заявили, что готовятся к выпуску нового сингла. Фронтмен группы Джозеф Маунт высказался о новом сингле: «Часть меня думала: «Какую самую дурацкую банальность люди будут говорить, исходя из последних двух лет своей жизни?», Но в то же время я понимаю, что все это будет чистой правдой, но как же будет непривычно делать что-то другое». Вокалист также рассказал о том, каким видит новый альбом группы: «Я вспоминал, как это было в детстве, когда я сидел на заднем сиденье машины моих родителей, и они играли свою музыку, и я думал: «Это ужасно», была бы одна или две песни, которые мне бы понравились. Я подумал, что было бы забавно записать альбом в такой концепции, и эта новая песня может понравиться детям. Это «крутая» песня».

https://www.instagram.com/p/CViiiYgss0n/

Альбом «Small World» выйдет 18 февраля 2022 года на лейбле Because Music и станет продолжением предыдущей пластинки группы «Metronomy Forever» 2019 года.