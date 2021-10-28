Виго, Испания, , 22:06 — REGNUM 28 октября в Виго на стадионе «Балаидос» «Сельта» в матче одиннадцатого тура испанской Примеры 2021/22 потерпела поражение от «Реал Сосьедада» со счетом 0:2. Забитыми мячами в составе гостей отметились Александер Исак (54') и Ариц Элусторндо (79').

Единственную желтую карточку получил Фран Бельтран на 45-й минуте встречи. На матче работала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро. Ассистенты главного судьи — Хосе Луис Мартинес и Хоан Мендес.

Составы команд:

«Сельта»: Дитуро, Мальо (Гальярдо, 78'),Аиду (Араухо, 88'), Галан, Мурильо, Суарес (Солари, 78'),Бельтран (Серви, 68'),Нолито (Тапиа, 68'), Мендес, Аспас, Мина.

«Реал Сосьедад»: Райан, Сальдуа, Элустондо, Муньос (Рико, 84'), Ле Норман, Субименди, Португез (Серлот,65'), Мерино, Янузай (Субельдия, 65'), Сильва (Илмаз, 65'), Исак (Лобете,78').

Статистика матча («Сельта"/ «Реал Сосьедад»)

Удары 12/9

Удары в створ 6/3

Владение 56%/44%Угловые 7/6

Нарушения 12/11

«Реал Сосьедад», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 24 очка, временно занял чистое первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» с десятью очками осталась на четырнадцатой позиции.